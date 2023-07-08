أفروكان أنغولا 2023: المنتخب التونسي لكرة السلة يستهل مشواره بالفوز على رواندا 67 - 61

استهل المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة مشواره في البطولة الافرقية "أفروكان أنغولا 2023"، بالفوز على المنتخب الرواندي 67 - 61، لحساب المجموعة الثالثة.

ويخوض المنتخب التونسي يوم الاثنين المقبل لقاءه الثاني في البطولة حين يلاقي نظيره المغربي.

يذكر أنّه تم توزيع المنتخبات المشاركة (12 منتخبا ) على 4 مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: كينيا - الغابون - الكوت ديفوار



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المجموعة الثانية: أنغولا - نيجيريا - مالي

المجموعة الثالثة: المغرب - تونس - روندا

المجموعة الرابعة: الكونغو الديمقراطية - الموزمبيق - الكاميرون.

