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أفروكان أنغولا 2023: المنتخب التونسي لكرة السلة يستهل مشواره بالفوز على رواندا 67 - 61

Publié le Samedi 08 Juillet 2023 - 17:36 قراءة: 0 د, 25 ث
      
استهل المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة مشواره في البطولة الافرقية "أفروكان أنغولا 2023"، بالفوز على المنتخب الرواندي 67 - 61، لحساب المجموعة الثالثة.
ويخوض المنتخب التونسي يوم الاثنين المقبل لقاءه الثاني في البطولة حين يلاقي نظيره المغربي.
يذكر أنّه تم توزيع المنتخبات المشاركة (12 منتخبا ) على 4 مجموعات على النحو التالي:
المجموعة الأولى: كينيا - الغابون - الكوت ديفوار
...

المجموعة الثانية: أنغولا - نيجيريا - مالي
المجموعة الثالثة: المغرب - تونس - روندا
المجموعة الرابعة: الكونغو الديمقراطية - الموزمبيق - الكاميرون.


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