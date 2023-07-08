تواصل أشغال مؤتمر حزب العمال بتعميق النقاش حول خطه السياسي في المرحلة المقبلة

قال رئيس المؤتمر السادس لحزب العمال عمروسية، إن أشغال مؤتمر الحزب تتواصل بتعميق النقاش حول الخط السياسي للحزب في المرحلة المقبلة واعداد مشاريعه في علاقة بالمحطات السياسية المنتظرة.



وأضاف رئيس المؤتمر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء السبت وهو اليوم الثاني من أشغال المؤتمر العادي السادس للحزب، أن هذه النقاشات ستفضي الى انتخاب الهيئات القيادية للحزب غدا الأحد في اليوم الأخير للمؤتمر الجاري بأحد النزل بالعاصمة.





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وكان الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، الذي تولى مهام الأمين العام للحزب والناطق الرسمي باسمه منذ الاعلان عن تأسيسه في 3 جانفي 1986، قال بعد ظهر الجمعة وخلال افتتاح المؤتمر، "إن الرئيس قيس سعيد غذى العنصرية ببيانه الذي أشار فيه لخطر توطين الأفارقة في تونس ، داعيا الشعب التونسي إلى التحلي بمزيد روح التسامح مع أفارقة جنوب الصحراء".



وبين أن حزب العمال لن يكون في سياق فاشستي مع العنصرية ونبذ الآخر حتى وإن كان بعض التونسيين يبدون سلوكا غير مقبول انسانيا ، مثل الذي حدث في ولاية صفاقس منذ يومين .



وأكد الهمامي أن تونس أمام حكم فردي مطلق هدفه تصفية الخصوم باختلاق تهم خاصة بالتآمر على أمن الدولة ، مشيرا إلى أن ما حدث منذ ما سماه انقلاب 25جويلية 2021 هو فضيحة سياسية حيث لا يوجد في العالم من كتب دستورًا بنفسه ولنفسه ، على حد تعبيره .



واستدرك قائلا " إن فترة ما قبل تطبيق الفصل 80من الدستور السابق لم تكن جيدة وهي فترة سادها الفساد وتحكمت فيها ديمقراطية تمثيلية سيطر عليها اليمين الرجعي والديني".



ودعا الهمامي أنصاره إلى التخطيط لوصول اليسار للحكم ، قائلا "ان تونس في حاجة إلى إعادة بناء وطني جديد ولابد أن تتوفر القناعة بالتغيير" ، مشددا على أن حزبه سيقف ضد كل المحاكمات السياسية الظالمة والتي تهدف الى إدخال المعارضين للسجن دون أدلة مادية واضحة



وقد حضر المؤتمر السادس لحزب العمال عدد من الوجوه السياسية المعارضة على غرار الوزير الاسبق محمد الحامدي وأمين عام حزب التكتل خليل الزاوية و شخصيات حقوقية ومدنية.



ويناقش حزب العمال على امتداد ثلاثة أيام اللوائح السياسية للحزب لبلورة موقف سياسي واقتصادي تجاه الوضع الراهن في البلاد

وكان تم الاعلان عن تأسيس حزب العمال تحت تسمية حزب العمال الشيوعي التونسي في جانفي 1986 ، وبقي الحزب محظورا وممنوعا من العمل السياسي المعلن والمقنن واقتصر نشاطه على العمل السري الى غاية الثورة التونسية في 2011.

وبعدها، تلقى الحزب تأشيرة العمل القانوني وخرجت هياكله للعلن، وتم التخلي على صفة "الشيوعي" في تسميته.

كما كان حزب العمال مساهما رئيسيا صحبة عدد من الأحزاب وفصائل اليسار في تكوين تحالف "الجبهة الشعبية" وفي مقدمتها حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، حزب الشهيد شكري بلعيد والتيار الشعبي حزب الشهيد محمد البراهمي.

وفوضت الجبهة الشعبية حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال والناطق باسمه منذ جانفي 1986 للترشح في الانتخابات الرئاسية في 2014، غير أن الجبهة الشعبية انقسمت واضمحلت بعد خلاف بين مكوناتها حول الشخصية التي أقترح ترشيحها للانتخابات الرئاسية 2019، والتي تصارع حولها حمة الهمامي ومنجي الرحوي الأمين العام الحالي لحزب الوطنيين الموحد (الشق الداعم لمسار 25 جويلية 2021).

ويعد حزب العمال والتيار الوطني الديمقراطي عموما أهم وأبرز مكونات اليسار الاشتراكي الماركسي التونسي، التيار الذي تمتد جذوره الى بداية القرن العشرين في تونس مع بروز بوادر الحركة الوطنية ضد المستعمر وأولى لبنات العمل النقابي في تونس