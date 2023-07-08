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نابل: استقالة جماعية لمديري المدارس الابتدائية على خلفية إقالة عدد من المديرين

Publié le Samedi 08 Juillet 2023 - 15:41 قراءة: 0 د, 46 ث
      
اتخذ مديرو المدارس الابتدائية بولاية نابل، على إثر اجتماعهم اليوم السبت بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بنابل، قرار الاستقالة الجماعية، مساندة لزملائهم الذين تم إعفاؤهم مؤخرا، وفق ما أكده عضو الفرع الجهوي للتعليم الأساسي عيسى الرايس في تصريح لصحفية (وات)
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وأضاف المصدر ذاته، ان هذا القرار يأتي احتجاجا على خلفية قرار وزير التربية محمد علي البوغديري المتعلق بإعفاء حوالي 150 مدير مدرسة ابتدائية بسبب عدم تنزيلهم أعداد التلاميذ، كخطوة تصعيدية امام هذا القرار

...

من جهتها، أفادت عضو الفرع الجامعي للتعليم الأساسي وكاتب عام النقابة الأساسية ببني خيار سهول الصويعي، أن 278 مديرا أمضوا عريضة في استقالة جماعية وقرروا الدخول في اعتصام مفتوح بداية من الاثنين القادم للمطالبة بمراجعة قرارات وزارة التربية في شأن المديرين الذين تم إعفاؤهم


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