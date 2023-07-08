توزر: الفرع الجامعي للتعليم الأساسي يعقد اجتماعا مع عدد من مديري المدارس الابتدائية على اثر قرار اعفاء عدد من المديرين

عقد الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بتوزر، اليوم السبت، اجتماعا اخباريا مع عدد من مديري المدارس الابتدائية والمعلمين، وذلك على إثر قرار وزارة التربية اعفاء 150 مدير مدرسة من جميع الولايات، منهم 09 مديرين من ولاية توزر، بحسب كاتب عام الفرع الجهوي علي الشابي.



وبين الشابي في تصريح لصحفية "وات" أن الحاضرين قرروا خلال الاجتماع الدخول في مجموعة من التحركات الاحتجاجية بداية من الأسبوع القادم تنطلق بتنفيذ اعتصام بمقر المندوبية الجهوية للتربية، ستليها استقالة مجموعة من مديري المدارس الابتدائية من مهمتهم الإدارية قد تشمل جميع المدارس، وقال ان أغلب منتسبي القطاع عبروا عن رفضهم واستنكارهم لقرار الإقالة وعن امكانية وقف الأجور، واعتبروا ان ذلك "غير قانوني" ووصفوه ب"بقطع الارزاق"

أخبار ذات صلة: وزارة التربية: عدد المعلمين المعنيين بالاقتطاع بلغ 15 ألفا وترسيم 14 ألفا و500 عون وقتي أغلبهم من سلك مدرسي المرح...

وبين الشابي في تصريح لصحفية "وات" أن الحاضرين قرروا خلال الاجتماع الدخول في مجموعة من التحركات الاحتجاجية بداية من الأسبوع القادم تنطلق بتنفيذ اعتصام بمقر المندوبية الجهوية للتربية، ستليها استقالة مجموعة من مديري المدارس الابتدائية من مهمتهم الإدارية قد تشمل جميع المدارس، وقال ان أغلب منتسبي القطاع عبروا عن رفضهم واستنكارهم لقرار الإقالة وعن امكانية وقف الأجور، واعتبروا ان ذلك "غير قانوني" ووصفوه ب"بقطع الارزاق"

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وأكدوا المضي في تنفيذ حجب الاعداد، ما لم تستجب الوزارة لمطالب القطاع، مع خوض تحركات احتجاجية ، واكد ان جميع المدارس الابتدائية في ولاية توزر لم تمنح بطاقات الاعداد للتلاميذ، باستثناء بعض المدارس التي مكنت تلاميذها من اعدادهم بطريقة شكلية دون تقديم البطاقات الرسمية.



وقال كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي إن قطاع التعليم الأساسي يواصل المضي في المطالب التى انطلقت مع بداية السنة الدراسية الحالية، لرفض التشغيل الهش لحوالي ثلث المدرسين من خلال صيغة عقد "عون مكلف بالتدريس" والمطالبة بتحسين صيغة هذه العقود .