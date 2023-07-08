قابس: الاتحاد الجهوي للشغل يطالب باستئناف اشغال المستشفى الجامعي والمستشفيات المحلية لوضع حد لظاهرة كراء المباني

طالب الاتحاد الجهوي للشغل بقابس في بيان نشره يوم أمس الجمعة سلطة الاشراف بالاستئناف الفوري لأشغال المستشفى الجامعي بقابس والمستشفيات المحلية لوضع حد لظاهرة كراء المباني لفائدة هذه المؤسسات الاستشفائية والتي تمثل هدرا للمال العام.



كما طالب في ذات البيان بالتسريع بسد النقص والشغور الحاصل في عديد الاختصاصات الطبية على غرار طب الأطفال وطب العيون والأشعة، ولاسيما بعد أن أجبرت سلطة الاشراف ادارة مستشفى قابس على الغاء الاتفاقية مع طبيب مختص في قراءة وصياغة تقارير الأشعة، بما أثقل كاهل المواطنين ماديا وزاد في معاناتهم، معتبرا أن ذلك يمثل ضربا لقطاع الصحة العمومية وتشجيعا للقطاع الخاص.





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وطالب المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتفعيل القرار الخاص باحداث وحدة توزيع الأدوية الخصوصية بقابس خاصة وأن العديد من الجلسات في وزارة الصحة كانت قد أقرت هذا الاستحقاق الجهوي، وشدد على التسريع بتعويض الأعوان والاطارات الصحية التي هاجرت أو تقاعدت، معبرا أن استعداد الاتحاد للدفاع عن الاستحقاقات الجهوية في القطاع الصحي بكل الاشكال المشروعة بما فيها الاضراب.



وبين الاتحاد الجهوي للشغل بقابس أن الوضع الصحي بالجهة "ينذر بالانهيار وبالعجز التام" عن تأمين الخدمات الصحية الضرورية، في ظل توقف أشغال اعادة تهيئة المستشفى الجهوي بقابس والمستشفيات المحلية والنقص الفادح في الموارد البشرية وتعطل الكثير من الآلات والتجهيزات الطبية.