جلسة عمل بوزاوة الصحة لمناقشة خطط إدراج لقاح فيروس الورم الحليمي البشري ضمن الرزنامة الوطنيّة للتّلقيح

تمت خلال جلسة عمل انعقدت أمس الجمعة، بمقرّ وزارة الصحّة، مع خبراء من الائتلاف الإقليمي للقضاء على فيروس الورم البشري الحليمي ومخبر "ميرك أند كو" العالمي لتصنيع الأدوية واللّقاحات، مناقشة خطط إدراج لقاح فيروس الورم الحليمي البشري المتسبّب في سرطان عنق الرّحم ضمن الرزنامة الوطنيّة للتّلقيح، وذلك في إطار دعم البرنامج الوطني لمكافحة السّرطان والوقاية من سرطان عنق الرّحم



وتهدف زيارة وفد الخبراء المختصّين في مجال فيروس الورم الحليمي إلى تونس، حسب بلاغ وزارة الصحة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك"، إلى بحث سبل التعاون بين وزارة الصحّة ومخبر "ميرك أند كو"، وبحث خطط إدراج التلقيح المذكور ضمن الرزنامة الوطنية للتلاقيح





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وأكّد وزير الصحّة بالمناسبة على أهمّية التعاون متعدّد الأطراف والقطاعات لمكافحة الأمراض السّرطانيّة والوقاية من العوامل المسبّبة لها ورفع وعي المواطنين بضرورة الكشف المبكّر عن هذه الأمراض والاستفادة من اللّقاحات ضدّ الفيروس الحليمي البشري



كما أبرز قدرة تونس على إنجاح هذا البرنامج استنادا إلى تجربتها من خلال البرنامج الوطني للتّلقيح الذّي مكنّها من القضاء على العديد من الأمراض المعدية لافتا، في هذا الإطار، إلى أنّه سيتمّ تعزيز قدرات مهنيّي الصحّة وإعداد خطط عملياتيّة في أفضل الآجال والانصهار في المبادرات الدوليّة للقضاء على السرطان



ومن جهتهم، عبّر خبراء الائتلاف الإقليمي للقضاء على فيروس الورم الحليمي البشري ومخبر "ميرك أند كو" عن دعمهم للبرامج الصحّية التونسيّة الهادفة لمقاومة السرطان مثمنّين نجاح التجربة التونسيّة في مجال مكافحة الأمراض عبر التلاقيح



