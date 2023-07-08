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الألعاب الرياضية العربية (الجزائر 2023) ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة : تونس تنهي المنافسات في الصدارة

Publié le Samedi 08 Juillet 2023 - 09:41 قراءة: 0 د, 21 ث
      
انهت عناصر المنتخب التونسي لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة مشاركتها ضمن الالعاب الرياضية العربية في صدارة الترتيب العام بمجموع 8 ميداليات (خمس ذهبيات وفضيتان وبرونزية واحدة).
وحلت الجزائر في المركز الثاني في حين جاء المغرب في المركز الثالث.

وفازت العناصر الوطنية يوم الجمعة بذهبيتين عن طريق فضيلة النفاتي في رمي الجلة (اف 54) ونضال الخليفي في 1500م (تي 53) الى جانب فضية واحدة عبر سوسن مبارك في رمي الرمح (اف 34).


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