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مجلس وزاري يواصل النظر في تقدم اعداد مشروع القانون المتعلق بالنهوض بالاستثمار

Publié le Vendredi 07 Juillet 2023 - 22:12 قراءة: 0 د, 16 ث
      
أشرفت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، اليوم الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص لمواصلة النظر في تقدم اعداد مشروع القانون المتعلق بالنهوض بالاستثمار.

وذكر بلاغ اعلامي مقتضب لمصالح الاعلام بالقصبة نشر ليل الجمعة انه تم خلال هذا المجلس " استعراض أهم ملامح مشروع قانون النهوض بالاستثمار وأبرز ملاحظات ومقترحات الوزارات المعنية".


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