Babnet

أريانة: اعتصام مفتوح لعدد من المعلمين بمقر مندوبية التربية

اعتصام بمقر المندوبية الجهوية للتربية بسوسة بحضور الفرع الجامعي للتعليم الأساسي سوسة و النقابات الأساسية
Publié le Vendredi 07 Juillet 2023 - 20:30 قراءة: 0 د, 57 ث
      
دخل عدد من المعلمين والنقابيين مساء اليوم الجمعة في اعتصام مفتوح بمقر المندوبية الجهوية للتربية وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للانباء الكاتب العام المساعد للفرع الجامعي للتعليم الأساسي نورالدين بوعلاق.
وأوضح بوعلاق أن الاعتصام يأتي ردا على ما وصفه "بالهرسلة المتواصلة التي يتعرض لها المعلمون والمديرون من قبل سلطة الاشراف في علاقة بمسألة الأعداد، وتضامنا مع الكاتب العام للفرع الجامعي بأريانة توفيق المحمودي الذي تم إعفاؤه من إدارة المدرسة الابتدائية النصر دون أن يرتكب خطأ واحدا وهو ما "يرجح ان قرار إعفاءه جاء على خلفية نشاطه النقابي" وفق تعبيره.
وأضاف المسؤول النقابي أن الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي التي ستنعقد يوم 14 جويلية الجاري للنظر في سبل التعامل مع المستجدات المسجلة وتداعيات مسألة حجب الأعداد ستتولى النظر في المقترحات التي سيتم تقديمها حول الخطوات النضالية القادمة"
وانتقد بوعلاق " ما يتعرض له المعلمون من ضغوط وهرسلة وما تضمنته تصريحات وزير التربية من "تهديد ووعيد" عوض انتهاج سياسة الحوار" حسب قوله.
...

ولفت إلى أن نسبة حجب الأعداد بجهة أريانة "كانت بصفة متفاوتة بين مدارس الجهة، مشيرا إلى أن عددا من المديرين لم يقوموا بتسليم الدفاتر المدرسية، رغم أن عددا من المعلمين قاموا بتنزيل الأعداد لكن دون المصادقة عليها".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269477


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 07 جويلية 2023 | 19 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:43 16:15 12:31 05:07 03:17
Babnet
30°
 Babnet43° Babnet % 62 :الرطــوبة
تونــس Babnet27°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
43°-2744°-3037°-2739°-2840°-29
  • Avoirs en devises
    22940,2

  • (7 juil)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 3,36770 DT        1$ =3,09901 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 juil)   1359,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*