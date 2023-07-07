شركة فسفاط قفصة تُحقّق مرابيح صافية بقيمة 453 مليون دينار في سنة 2022

حقّقت شركة فسفاط قفصة في سنة 2022 مرابيح صافية بقيمة 453 مليون دينار, في مؤشر على إنتعاشة قطاع الفسفاط وخاصة في ما يتصل بتحسّن نسق المبيعات نحو الحرفاء المحلّيين, وإلعودة إلى الأسواق العالمية بعد إستئناف عمليّات تصدير الفسفاط التجاري.





وإستنادا إلى معطيات من شركة فسفاط قفصة فإن هذه الشركة المُختصّة في إستخراج وإنتاج الفسفاط قد سجّلت ولأول مرّة منذ سنة 2011 مرابيح صافية بحجم 453 مليون دينار, إذ وبإستثناء سنة 2021 التي حصدت فيها الشركة مرابيح بقيمة 47 مليون دينار, فإنّ الفترة الممتدة من 2011 وإلى 2020 إتسمت كلّها بتكبّد هذه الشركة لخسائر كبيرة بلغت مثلا في سنة 2021 نحو 293 مليون دينار.



...