وزارة التربية: عدد المعلمين المعنيين بالاقتطاع بلغ 15 ألفا وترسيم 14 ألفا و500 عون وقتي أغلبهم من سلك مدرسي المرحلة الابتدائية

قالت وزارة التربية إن عدد المعلمين المعنيين باقتطاع أجورهم بسبب حجب الأعداد بلغ إلى غاية اليوم الجمعة 7 جويلية الجاري، أجور 15 ألفا، مضيفة أن هذا الرقم "قابل للمراجعة زيادة أو نقصانا في انتظار استكمال عمليات المتابعة والتدقيق" وفق بلاغ تحصلت عليه وات حصريا.



في المقابل أعلنت الوزارة أنها أتمت اليوم أيضا ترسيم 14.500 عون وقتي معني بالترسيم ينتمي أغلبهم إلى سلك مدرسي المرحلة الابتدائية.





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