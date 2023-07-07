تطاوين:الاتحاد الجهوي للشغل ا يحذر من مالات توقف اشغال انجاز مشروع غاز الجنوب بالقرضاب لاكثر من تسعة اشهر

اكد الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين في بيان اصدره اليوم الجمعة دعمه "اللامشروط" لكامل حركات منظوريه في مشروع غاز الجنوب بالقرضاب من اجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة بعد ان نفذ صبرهم وانعدمت ثقتهم بوعود الجهات المسؤولة وفق نص بيان تحصل مراسل "وات" بالجهة على نسخة منه.



واستنكر الاتحاد في بيانه ما اعتبره "تنصل المؤسسة التونسية للانشطة البترولية ETAP من تحمل مسؤولياتها تجاه الجهة بخصوص هذا المشروع وباقي المشاريع المعطلة والمضمنة بمحاضر اتفاقات سابقة ."

ودعا كل الاطراف مركزيا وجهويا الى بضرورة التحرك لايجاد الحلول والايفاء بالتعهدات حفاظا على سلامة المناخ الاجتماعي مشيرا الى ان حضيرة اشغال مشروع غاز الجنوب "بالقرضاب" تم ايقافها منذ اكثر من تسعة اشهر بسبب انسحاب الشركة المكلفة بانشائها مع الشريك الصيني



...



وذكر الاتحاد بان اخر جلسة عقدت بمقر ولاية تطاوين كانت يوم 13 ماي الماضي بحضور ممثلي المؤسسة التونسية للانشطة البترولية والشريك الصيني الذين تعهدا باعادة النشاط بداية من شهر جويلية الجاري بعد اتمام كل الاجراءات اللازمة الا انه لم يتم الايفاء بهذه التعهدات الى حد اليوم .

وكان الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين قد خصص اجتماعه امس للبحث في ما الت اليه اوضاع منظوريه في هذا المشروع بعد توقف الاشغال.

