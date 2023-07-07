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ألكاراز يتقدم للدور الثالث ببطولة ويمبلدون

Publié le Vendredi 07 Juillet 2023 - 17:40 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تأهل كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميا إلى الدور الثالث ببطولة ويمبلدون بفوزه 6-4 و7-6 و6-3 على ألكسندر مولر المصنف 84 عالميا اليوم الجمعة في مباراة ممتعة ارتكب فيها اللاعب الإسباني أخطاء عديدة.

واستغل الفرنسي مولر (26 عاما)، الذي أمضى غالبية مسيرته في بطولات التحدي، الأخطاء غير المعهودة التي ارتكبها منافسه وبلغ عددها 41.
لكن اللاعب الإسباني (20 عاما) تمكن بفضل أسلوب لعبه المتكامل الذي يمزج بين القوة واللمسة المهارية من التغلب على مولر.
...

وبعدما كسر إرساله في الشوط السابع، فاز ألكاراز بالمجموعة الأولى مستغلا رابع فرصة تسنح له عندما لعب إرسالا قويا.
وتقدم 6-صفر في الشوط الفاصل بالمجموعة الثانية قبل أن يخسر نقطتين لكنه نجح في مضاعفة تقدمه بمجموعتين دون رد.
وتمكن ألكاراز، الذي وصل إلى الدور الرابع في بطولة ويمبلدون العام الماضي، من كسر إرسال منافسه في الشوط التاسع من المجموعة الثالثة وحسم المباراة.


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