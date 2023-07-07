ممثل البنك الدولي بتونس يبدي في لقائه بوزيرة الأسرة استعداد البنك لمواصلة دعم برامج تونس في المجال الاجتماعي

أبدى الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس ألكسندر أروبيو (Alexandre Arrobbio) اليوم الجمعة، استعداد البنك لمواصلة دعم البرامج التي تقودها تونس في المجال الاجتماعي وفي مقدمتها البرامج والمشاريع الداعمة لريادة الأعمال النسائية والمقاربة التنمويّة حسب النوع الاجتماعي والنهوض بالخدمات الموجّهة للطفولة المبكّرة لا سيّما بالوسط الريفيّ.

جاء ذلك في لقائه والوفد المرافق له مع وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، بمقر الوزارة من أجل التعرّف إلى برامج الوزارة ذات البعد الاجتماعي والتي تدخل في نطاق الادماج الاجتماعي لأطفال العائلات محدودة الدخل وللنساء في الأوساط الريفيّة.

وتمّ استعراض أبرز البرامج التي تقودها الوزارة في المجالات المتّصلة بالتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات والتعاطي الاستراتيجي مع قضايا التغيّرات المناخيّة والمرأة فضلا عن تعزيز الدور الاجتماعي للدولة لضمان تكافؤ الفرص بين أطفال تونس في النفاذ للتربية قبل المدرسيّة لاسيّما بالمناطق الداخليّة وذات الأولويّة.

وتناول اللقاء أيضا برامج الروضة العموميّة والتمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي الذي استفادت منه ألف أم تونسيّة في الأوساط الريفيّة، إضافة إلى برنامج التمكين ريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات" الذي نجح في تمويل 2043 مشروع لباعثات تونسيّات خلال الأشهر العشرة الأخيرة وبرنامج "صامدة" الأول من نوعه وطنيّا وعربيّا للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف.



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وتمّ الاتفاق على مزيد تعميق التشاور في مجالات التعاون من خلال إحداث لجان فنية مشتركة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وإشرافها.