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رئيس البرلمان يتسلّم من سفير باكستان بتونس رسالة من رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني

Publié le Vendredi 07 Juillet 2023 - 19:49 قراءة: 1 د, 8 ث
      
تسلّم رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، لدى استقباله اليوم الجمعة سفير جمهورية باكستان الإسلامية بتونس، طاهر طاهر حسين أندرابي، رسالة من رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني تتضمن دعوته لزيارة باكستان على رأس وفد برلماني، حسب بلاغ للبرلمان.

وأكّد السفير الباكستاني، أهمية العلاقات البرلمانية في تعزيز التعاون بين البلدين وإثرائه على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

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وشدّد في هذا السّياق على الحرص على مزيد تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف الميادين، مبرزا ما تكنّه جمهورية باكستان الإسلامية من تقدير لتونس ولشعبها.

ولاحظ أنّ بلاده تتابع التطوّرات السياسية في تونس، معربا عن الأمل في أن يتواصل النجاح بما يعزّز مكانة تونس وإشعاعها في محيطها الإقليمي والدولي.


من جهته أبرز رئيس مجلس نواب الشعب متانة العلاقات التونسية الباكستانية، والرّغبة المشتركة في مزيد تعزيزها، مؤكدا أهمية العمل على تطوير
التعاون على المستويين السياسي والاقتصادي والثقافي فضلا عن دعم التبادل التجاري بين البلدين.

وأكّد في هذا الصّدد أهمية العلاقات البرلمانية ودورها في إثراء التعاون التونسي الباكستاني، مؤكّدا ضرورة تكثيف اللقاءات بين البرلمانيين، وتبادل الزيارات للاطلاع عن قرب على التطورات التي تشهدها تونس على مختلف المستويات.

كما مثّلت المحادثة، حسب البلاغ، مناسبة لتبادل وجهات النظر بخصوص عديد المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكّد الجانبان أهمية مضاعفة الجهود من أجل تعزيز حضور البلدان الإسلامية في مختلف المحافل وتنسيق مواقفها في مواجهة التحديات ومعالجة القضايا المطروحة.

وقد جرى اللقاء بحضور النائب عز الدين التايب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة.




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