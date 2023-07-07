إعفاء ماهر الجديدي من عضوية هيئة الانتخابات

أعفي رئيس الجمهورية قيس سعيّد ، باقتراح من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، ماهر الجديدي من عضوية مجلس الهيئة، وفق ما جاء في أمر عدد 525 لسنة 2023 مؤرخ في 6 جويلية ونشر اليوم الجمعة بالرائد الرسمي عدد 69 لسنة 2023.



وجاء في الأمر "أن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 وبالقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013 وبالمرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 ، وعلى الأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022 المؤرخ في 9 ماي 2022 المتعلّق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وباقتراح من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول ـ يعفى ماهر الجديدي من عضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.



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