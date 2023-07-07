منوبة: دخول عدد من المعلمين والنقابيين في اعتصام مفتوح بمقر المندوبية الجهوية للتربية

افاد كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي سفيان الجعيدي، ظهر اليوم الجمعة ، ان عددا من مديري المدارس الابتدائية بمنوبة واعضاء النقابات الاساسية والفرع الجامعي، دخلوا في اعتصام مفتوح بمقر المندوبية الجهوية الى اجل غير مسمى.



وأضاف ان قرار الاعتصام "يأتي تضامنا مع زملائهم المعفيين من مهام ادارة المدارس الابتدائية، بكامل ولايات الجمهورية" (وهو قرار شمل مديرا واحدا في ولاية منوبة باحدى مدارس معتمدية دوار هيشر) ، واحتجاجا على تصريحات وزير التربية بخصوص من قاموا بحجب الأعداد والتى اعتبروها تتضمن "اسلوب تهديد" و"توعد بوقف الاجور"، حسب قولهم.

أخبار ذات صلة: الجامعة العامة للتعليم الأساسي: اعفاء 150 مدير مدرسة من خططهم يستهدف العمل النقابي...

وأضاف ان قرار الاعتصام "يأتي تضامنا مع زملائهم المعفيين من مهام ادارة المدارس الابتدائية، بكامل ولايات الجمهورية" (وهو قرار شمل مديرا واحدا في ولاية منوبة باحدى مدارس معتمدية دوار هيشر) ، واحتجاجا على تصريحات وزير التربية بخصوص من قاموا بحجب الأعداد والتى اعتبروها تتضمن "اسلوب تهديد" و"توعد بوقف الاجور"، حسب قولهم.

...



واشار الى ان التحرك الاحتجاجي ياتي تعبيرا عن "رفض هذا التمشي في حل الاشكاليات التربوية عوضا عن طاولة الحوار"، و"رفضا للأساليب التصعيدية المعتمدة في التعامل معهم".



واكدت مصادر بالمندوبية الجهوية ان نسبة الحجب بالجهة ضعيفة، وبلوغ عدد الحاجبين للاعداد 09 معلمين، من جملة 2033 معلما ومعلمة.