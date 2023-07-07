قبلي: دعم الجهة الصحية بعدد هام من اطباء الاختصاص والتحاق عدد اخر قريبا (مديرة المستشفى الجهوي)

تدعمت الجهة الصحية بقبلي بعدد هام من اطباء اختصاص باشر الكثير منهم الى حد الان على غرار طبيبين في اخصاص الانعاش والتخدير وطبيبين في اختصاص امراض القلب والشرايين الى جانب طبيبة في اختصاص امراض النساء والتوليد واخر في اختصاص امراض العيون، في انتظار التحاق البقية بالمستشفى الجهوي قريبا، وفق مديرة المستشفى سلوى مرغني.



واوضحت مرغني في تصريح صباح اليوم الجمعة لصحفي "وات"، انه وتبعا للجلسة المنعقدة في شهر فيفري الماضي بمقر وزارة الصحة والتي خصصت لتدارس اشكاليات الوضع الصحي بالولاية ومطالبة السلط الجهوية بايجاد حلول عملية لتلافي النقص المسجل في عديد الاختصاصات الطبية، اذنت وزارة الصحة مؤخرا بتدعيم القطاع باطباء اختصاص باشر الكثير منهم الى حد الان.





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وذكرت انه من المنتظر ان يلتحق عدد اخر من الاطباء بالجهة في الثلاثية الرابعة من السنة الجارية في اختصاصات الطب النفسي وطب النساء والتوليد، الى جانب دكتورة صيدلانية وطبيب مختص في الامراض الصدرية واخر مختص في الجراحة العامة، وهو ما من شانه ان يساهم في دعم الخدمات الطبية المؤمنة للمرضى بالمستشفى الجهوي، الذي يمثل الوجهة الطبية الاولى لمرضى الولاية التي تضم اكثر من 170 الف ساكن، والتي تبعد اكثر من 250 كلم عن اقرب مستشفى جامعي



واضافت مديرة المستشفى ان وزارة الاشراف اولت ولاية قبلي اهمية كبرى في دعمها بحصص هامة من اطباء الاختصاص، مؤكدة انه من المؤمل ان يتجاوز عدد الاطباء الذين سيتم توجيههم الى ولاية قبلي في غضون سنة 2026 ، ال50 طبيبا ، وثمنت بالمناسبة تدخل السلط الجهوية عبر توفير شقتين وتجهيزهما بالاثاث والمعدات لاستغلالهما كسكن وظيفي للاطباء الذين التحقوا بالجهة، وهو ما من شانه ان يوفر لهم ظروف ملائمة تساعدهم في عملهم.