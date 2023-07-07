السوق الليبية استحوذت على 5ر60 بالمائة من صادرت الغلال التونسية الى حدود 3 جويلية 2023

استحوذت السوق الليبية على 5ر60 بالمائة من صادرات الغلال التونسية الى حدود 3 جويلية 2023 في وقت تراجعت فيه الكميات المصدرة الى هذه السوق بنسبة 4ر34 بالمائة وايراداتها بنسبة 6 بالمائة.



وكشف المرصد الوطني للفلاحة في تحليل له بالاعتماد على بيانات المجمع المهني للغلال ان السوق الليبية استقطبت زهاء 9ر9 الف طن، حتى 3 جويلية 2023 مقابل 15 الف طن خلال نفس الفترة من الموسم الماضي.





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وتصدّر الخوخ قائمات المنتوجات المصدّرة الى السوق الليبية، بكميات تناهز 2494 طن تشكل قرابة 4ر43 بالمائة من الكمية الموردة من طرف هذه السوق علما وان المجمع وضع برنامجا ترويجيا لمزيد دفع هذه السوق.



واحتلت ايطاليا المرتبة الثانية، ضمن قائمة وجهات صادرات الغلال التونسية، من خلال استقطاب حصة تقارب 4632 طنا بقيمة تناهز 2ر9 مليون دينار الى حدود3 جويلية 2023 مقابل إيرادات بنحو 1ر13 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2022.



وتشكل هذه الأرقام تقلصا بنسبة 5ر15 بالمائة على مستوى الكميات و30 بالمائة على مستوى القيمة علما وان الدلاع يعتلي قائمة الصادرات بنحو 4214 طن تمثل 9ر90 بالمائة من اجمالي الصادرات.





