انتخاب تونس نائب رئيس مكتب الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي

تم اختيار تونس خلال مشاركتها ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمندوبية الدائمة للجمهورية التونسية لدى اليونسكو في الدورة الأولى للمؤتمر الدولي الحكومي للدول الأطراف في الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهّلات المتعلقة بالتعليم العالي المنعقدة بمقر اليونسكو بباريس يومي 4 و5 جويلية الجاري، نائب رئيس مكتب الاتفاقية عن المجموعة العربية، بعد أن تمّ اعتماد النظام الداخلي للمؤتمر وانتخاب أعضاء مكتب الاتفاقية.



كما تم خلال هذا المؤتمر المنعقد بحضور وفود عن الدول الأطراف في الاتفاقية وممثل عن المديرة العامة لليونسكو وملاحظين من أعضاء ومنظمات إقليمية ودولية وغير حكومية، إقرار تكليف فريق عمل تشارك فيه الدول الأطراف والمكتب لإعداد برنامج عمل للاتفاقية بما يمكن من تحقيق أهدافها والمتمثلة خاصة في تيسير الحركية الأكاديمية والرفع من جودة التعليم العالي وتعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، حسب بلاغ صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".





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ودعت تونس خلال المؤتمر إلى وضع برامج عملية لمرافقة الدول على وضع آليات ملائمة للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي ولبناء القدرات وتعزيز التعاون بين الهياكل الوطنية المختصة في هذا المجال.



وقد دخلت الاتفاقية العالمية حيز التنفيذ خلال شهر مارس 2023 كأول معاهدة للأمم المتحدة ذات نطاق عالمي في مجال التعليم العالي وكانت تونس ضمن المجموعة الأولى من الدول التي صادقت عليها.



