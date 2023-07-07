كاس سلمان للاندية العربية - صادق السالمي و هيثم قيراط و خليل حساني وايمن اسماعيل ضمن قائمة الحكام

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن قائمة الحكام والحكام المساعدين لمسابقة كاس الملك سلمان للاندية العربية المقررة بالسعودية من 27 جويلية الجاري الى 12 اوت المقبل والتي ضمت اربعة اسماء تونسية.



وسيكون الثنائي صادق السالمي وهيثم قيراط ضمن قائمة حكام الساحة في حين تم اختيار خليل حساني وايمن اسماعيل ضمن قائمة الحكام المساعدين.





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يذكر ان كاس سلمان للاندية العربية ستشهد مشاركة الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري بينما يتعين على النادي الصفاقسي ازاحة الهلال السوداني اليوم الجمعة على ملعب الطيب المهيري بصفاقس في اطار اياب الدور التمهيدي الثاني حتى يضمن بدوره الصعود الى المرحلة النهائية.

وكان النادي الصفاقسي قد خسر في مقابلة الذهاب التي اقيمت الثلاثاء الماضي على ملعب حمادي العقربي برادس بهدف دون رد.