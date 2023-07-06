تجدّد المناوشات وعمليات الكرّ والفرّ بسبيطلة وتمركز أمني واسع (المعتمد)

تجدّدت ، مساء يوم الخميس بمدينة سبيطلة في ولاية القصرين، المناوشات وعمليات الكرّ والفرّ بين عدد من الأشخاص جلهم قصر ومراهقين بين وحدات أمنية بعد هدوء تام ساد عشية اليوم كامل أرجاء المدينة، وفق معتمد المنطقة حاتم الرياحي .



وبين الرياحي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عمليات الكرّ والفرّ تتوقف ثم تتجدّد من حين إلى آخر والوحدات الأمنية متمركزة ومنتشرة في المدينة لحماية الممتلكات العامة والخاصة من عمليات النهب والسرقة، كما تقوم وحدات أمنية أخرى بالتصدي للقصر وتفريقهم ومنعهم من إغلاق طرقات المدينة .

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وبين الرياحي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عمليات الكرّ والفرّ تتوقف ثم تتجدّد من حين إلى آخر والوحدات الأمنية متمركزة ومنتشرة في المدينة لحماية الممتلكات العامة والخاصة من عمليات النهب والسرقة، كما تقوم وحدات أمنية أخرى بالتصدي للقصر وتفريقهم ومنعهم من إغلاق طرقات المدينة .

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وكانت مدينة سبيطلة سجلت صباح اليوم عمليات كرّ وفرّ بين وحدات أمنيّة و عدد من الشبان الذين أقدموا على رشق الأعوان بالحجارة و بالمواد الصلبة في محيط منطقة الأمن الوطني بسبيطلة .

وقد تجددت المناوشات بالمدينة عقب تشييع جثمان الشاب أحمد صولي (24 عاما ) الذي توفي أمس بسبيطلة أثناء هذه الأحداث، إلى مثواه الأخير بمقبرة المدينة ، ثم توقفت وتجددت ظهر اليوم ثم هذا المساء .

يشار إلى أن النيابة العمومية تعهدت بحالة وفاة مواطن بطلق ناري واصابة آخر بالرش في سبيطلة وتم فتح بحث تحقيقي لتحديد المسؤوليات بشأن الحادثين.

وكانت مجمُوعة من الأشخاص عمدت أمس إلى التصدّي لدّوريّة أمنيّة كانت تحاول القبض على شخص مفتش عنهُ وذلك بناءً على تعليمات من النيابة العمُوميّة.



وكانت وزارة الداخلية قد نشرت مساء أمس بلاغا بينت فيه أن مجموعة من الانفار تصدت لدورية أمنية كانت متجهة نحو القبض على احد الاشخاص المفتش عنه بناء على تعليمات من النيابة العمومية، باستعمال بنادق الصّيد والحجارة، مضيفة أن إدارة المستشفى الجهوي بالقصرين اعلنت لاحقا عن وفاة مواطن بطلق ناري وإصابة آخر بالرش، وفق البلاغ ذاته.