على خلفية احداث صفاقس: التيار الديمقراطي يدعو الى نشر نتائج التحقيقات و الشعبي الجمهوري يطالب بكشف الاتفاقيات الموقعة مؤخرا مع جهات اروربية

طالب حزب التيار الديمقراطي اليوم الخميس في بيان بنشر نتائج تحقيق "جدي وشفاف" للكشف عن كل التفاصيل المتعلقة بالأحداث التي جدت في مدينة صفاقس قبل ايام، ومحاسبة المسؤولين عنها في إطار القانون.



وعبر الحزب في بيانه عن " تضامنه مع سكان صفاقس ومع المهاجرين المتضررين من تلك الأحداث و الذين قال الحزب انهم "يدفعون ثمن تقاعس السلطة و دفعها للأزمة وعدم استباق مآلاتها".





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