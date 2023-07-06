الأوضاع في صفاقس وسبيطلة محور لقاء رئيسة الحكومة بوزير الداخلية

التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، وزير الداخلية كمال الفقي.

وتناول اللقاء الوضع الأمني بالبلاد بصفة عامة والوضع في كل من صفاقس وسبيطلة (ولاية القصرين) بصفة خاصة،حسب ما جاء في بلاغ مقتضب لمصالح الاعلام بالقصبة.



وشهدت ولاية صفاقس خلال الايام الماضية مناوشات بين متساكني بعض المناطق بالولاية ومهاجرين من دول جنوب الصحراء خلفت مساء الاثنين مقتل شاب تونسي طعنا على يد مهاجرين تم ايقاف البعض منهم وفتح أبحاث عدلية.



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وفي مدينة سبيطلة بالقصرين جدت أمس اشتباكات بين قوات امنية ومجمُوعة من الاشخاص تصدت، وفق رواية وزارة الداخلية لدّوريّة أمنيّة، وذلك باستعمال بنادق الصّيد والحجارة ما خلف وفاة شاب بطلق ناري واصابة آخر بالرش.