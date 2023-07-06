البرلمان يدعو لدعم المساعي الفلسطينية والدولية لمحاسبة الاحتلال الاسرائيلي على جرائم الحرب المرتكبة

طالب مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس، بدعم المساعي الفلسطينيّة والدوليّة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيّة التي يقترفها في حقّ الشعب الفلسطيني في تحدّ صارخ للمجتمع الدولي وللمواثيق والأعراف الدولية.





ودعا مكتب المجلس في بلاغ له صدر إثر التئام اجتماعه، كافّة البرلمانات والاتّحادات البرلمانية الإقليميّة والدولية لإدانة هذه الأعمال الإجراميّة والتحرّك الفوري لوضع حدّ لسياسة الإرهاب التي يمارسها الكيان المحتلّ وما تحمله من مخاطر جسيمة على الأمن والسّلم وتزيد في منسوب التوتّر والعنف في المنطقة.



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وعبر البرلمان عن استنكاره وادانته للجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيّم جنين والتي طالت كذلك الفرق الطبيّة، وما نتج عنها من سقوط عديد الشهداء والمصابين ومن اعتقالات تعسّفيّة وتدمير للممتلكات وتخريب للبنية التحتيّة.



كما حيا صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الطغيان والصلف الصهيوني، مجددا تأكيده على دعمه ومساندته لقضيّة الشعب الفلسطيني العادلة ولنضالاته من أجل إقرار حقوقه الوطنيّة المشروعة.

