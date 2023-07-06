تطاوين: مليون دينار قيمة المشاريع الجاري انجازها لمجابهة النقص في الموارد المائية (مصباح الهلالي)

تتولى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه انجاز عدد من المشاريع في ولاية تطاوين لتعبئة الموارد المائية اللازمة لمجابهة ذروة الاستهلاك خلال فصل الصيف الحالي بقيمة 73 مليون دينار حسب ما اكده الرئيس المدير العام للشركة مصباح الهلالي لمراسل وكالة تونس افريقيا للانباء في الجهة.

وقال الهلالي "ان الشركة حريصة على تلافي اي نقص في التزويد بمياه الشرب خلال هذه الصائفة وقد بادرت بالتدخل على مستوى الشبكات وبحفر الابار وضخ المياه باقصى طاقة ممكنة لا سيما في هذه الربوع التي تشتد فيها الحرارة ويرتفع الطلب على الاستهلاك.

واشار الى ان الشركة استكملت تقريبا كل المشاريع قصيرة المدى والتي كانت المبرمجة لشهر سبتمبر من العام الماضي وتعمل على مواصلة انجاز المشاريع الكبرى على المدى المتوسط والبعيد من ذلك احداث محطة تحلية مياه البحر بالزارات التي يبلغ مناب ولاية تطاوين فيها 100 مليون دينار ونصيبها من المياه التي تنتجها حوالي 15 مليون متر مكعب يوميا نهاية العام القادم (2024) بعد انتهاء اشغال ربطها بولايتي مدنين وتطاوين .

وبخصوص النسبة العالية من ضياع المياه بسبب تقادم الشبكة وتكاثر التسربات اكد الهلالي ان الشركة انطلقت في ما اسماه مخطط " مارشال" لتجديد الشبكات داخل 7 ولايات من ضمنها ولاية تطاوين التي خصصت لها الشركة 3 ملايين دينار لتحسين وتجديد الشبكات لا سيما التي تمت احالتها من الهندسة الريفية لتصبح من مشمولات الشركة دون تاهيلها .وبين انه تم الشروع منذ سنوات في تعصير هذه الشبكات الريفية والشركة بصدد تنفيذ برنامج تحسين الاداء بقيمة 253 مليون دينار من اجل تحسين نجاعة الشبكات في الجنوب مع ضرورة مواصلة تعبئة موارد مائية تقليدية وغير تقليدية (تحلية مياه البحر).



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وقال مصباح الهلالي لوكالة تونس افريقيا للانباء بخصوص طول انتظار حرفاء الشركة ربط منازلهم بالشبكة لفترة تصل الى سنتين وحتى ثلاث سنوات بعد خلاص كل المعاليم واتمام الاجراءات "ان مشكل العدادات وتصنيعها تم تجاوزه منذ السنة الماضية وبالتالي فلا شيء يعطل هذه العملية بعد القيام بالاجراءات والتراخيص اللازمة مع الادارات الاخرى مثل البلدية والتجهيز عند تمرير القنوات وقطع الطرقات داعيا المواطنين الذين يتعرضون لتاخير يتجاوز الشهرين او ثلاثة اشهر الى الاتصال بالادارة حتى تتدخل وتمكن الحريف من ربط منزله بالشبكة,