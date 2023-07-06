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نادي ميلان‎ يعلن إقامة "كأس برلسكوني" سنويا تكريما لرئيسه الأسطوري

Publié le Jeudi 06 Juillet 2023 - 16:37 قراءة: 1 د, 8 ث
      
أعلن نادي أ سي ميلان الإيطالي ‎بشكل رسمي اليوم الخميس عن إقامة "كأس سيلفيو برلسكوني" بإجراء مباراة سنويا تكريما لرئيسه الأسطوري.
ونشر ميلان بيان رسمي عبر موقعه وحسابه على "تويتر" أكد فيه إقامة كأس سيلفيو برلسكوني بمباراة سنويا تكريما لرئيسه الأسطوري" موضحا "ان النسخة الأولى ستلعب في 8 أوت المقبل بين ميلان ومونزا".
وواصل البيان ولدت "كأس سيلفيو بيرلوسكوني"بين إيه سي ميلان وإيه سي مونزا, في 8 أوت, حيث يلعب الناديان الأكثر حبا من قبل الرئيس الراحل, النسخة الأولى من مباراة ودية تخليدا لذاكرته. وتابع البيان, باسم سيلفيو برلسكوني "أعلن ميلان ومونزا عن قرار إقامة "تروفيو سيلفيو برلسكوني", مباراة ودية سيلعبها الناديان اللذان يحبهما الرئيس كل عام وستقام نسختهما الأولى في 8 أوت " مضيفا" سيكون التحدي هو مونزا-ميلان, على ملعب يو باور في مونزا, وفي المواسم التالية سيكون هناك تناوب على ملاعب الناديين لاحتضان المباراة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تكريم وإبقاء ذكرى الرئيس سيلفيو برلسكوني, الذي كتب صفحات لا تمحى في تاريخ كلا الناديين.
...

وفاز برلسكوني رئيس نادي إيه سي ميلان لمدة 31 عاما, من 1986 إلى 2017, ب29 لقبا موزعة على النحو التالي: (8 بطولة ايطاليا و1 كأس إيطاليا و7 كؤوس السوبر الإيطالية و5 رابطة أبطال أوروبا و2 كأس إنتركونتيننتال و1 كأس العالم
للأندية و5 كأس السوبر الأوروبي)
ومعلوم ان رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني و رئيس نادي أ.سي ميلان قد توفي في جوان الماضي بمستشفى سان رفائيل عن عمر يناهز 86 عاما.


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