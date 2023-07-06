توجيه 3443 تلميذا إلى المدارس الاعدادية النموذجية

تم توجيه3443 تلميذا إلى المدارس الاعدادية النموذجية من بين 17908تلميذ تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 في مناظرة الدخول إلى المدارس الاعدادية النموذجية دورة 2023 أي بنسبة 36.15 بالمائة، حسب النتائج التي أعلنتها وزارة التربية، اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وقد تحصل التلميذ محمد ياسين بن سمير موساوي من المدرسة الابتدائية العوينة طريق سكرة على أعلى معدّل على الصعيد الوطني ب 19.25 من 20 وبحسب احصائيات وزارة التربية، سجّل 56916 تلميذا لاجتياز مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية وحضر للاختبارات 49533 مترشحا.



