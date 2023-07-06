الجامعة العامة للتعليم الأساسي: وزير التربية يسعى لترهيب المديرين والمدرسين المتمسكين بقرار حجب الأعداد

وأكد في تصريح ل (وات) اليوم الخميس ان الجامعة العامة للتعليم الأساسي ستعقد هيئة إدارية قريبا للنظر في الخطوات التصعيدية ضد التدابير التي ستتخذها وزارة التربية في حق هؤلاء المديرين والمدرسين.وأضاف "كل تهديد سيقابله تصعيد من طرفنا تصعيد نحن نعيش نهاية سنة دراسية ساخنة لكن ما زالت لدينا سنة دراسية قادمة ونعتقد أنها ستكون أسخن من نهايتها" حسب تقديره.ومن المتوقع أن تعقد الجامعة العامة للتعليم الأساسي غدا الجمعة ندوة صحفية لإعلام الرأي العام بموقفها والخطوات التصعيدية التي قد تتخذها.

وكان وزير التربية محمد علي البوغديري حذّر من أن وزارة التربية ستتخذ كل التدابير القانونية بما فيها إنهاء العلاقة الشغلية أو الاقتطاع من الأجور ضد كل المدرسين أو المديرين الذين يرفضون تنزيل الأعداد.وكشف الوزير في تصريحات إعلامية اليوم أنه تم اعفاء 150 مدير مدرسة رفضوا المصادقة على اعداد التلاميذ. ولم يتسن ل(وات) الحصول على وزير التربية لمزيد من التفاصيل.في المقابل قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الاساسي إقبال العزابي ان وزير التربية أراد من خلال تصريحاته الحط من العدد الجملي للمديرين المتمسكين بقرار الجامعة العامة وترهيب بقية زملائهم، مؤكدا أن النسبة العامة لحجب الأعداد بلغت 78 بالمائة على المستوى الوطني.