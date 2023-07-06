القصرين: فتح بحث تحقيقي في قضية مقتل شاب بسبيطلة (وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين)

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، عشية أمس الاربعاء، بفتح بحث تحقيقي في قضية مقتل الشاب أحمد الصولي، بعد ظهر أمس بسبيطلة، وذلك بهدف الوقوف على كافة حيثيات الحادثة وأسبابها، وفق ما أفاد به، اليوم الخميس، وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين صلاح الدين الراشدي.



وأوضح الراشدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين تعهّد بملف القضية، حيث حضر عملية تشريح جثة الهالك، وتوجّه لمدينة سبيطلة للقيام بالأعمال الميدانية اللازمة وحجز بعض المحجوزات الضرورية لفائدة البحث، مشيرا إلى أنه تمت إنابة فرقة مختصة من تونس العاصمة للبحث في كافة تفاصيل هذه الحادثة بالتنسيق مع قاضي التحقيق.

وبيّن، في سياق متصل، أن التحقيق مشمول بسريّة الأبحاث ولا يمكن تقديم معطيات أكثر، مبيّنا أنّ تقرير الطب الشرعي الذي سيحدّد الأسباب الحقيقية للوفاة لم يصدر بعد، وفق تعبيره.



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