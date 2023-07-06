الدورة المقبلة للالعاب العربية بالمملكة السعودية عام 2027

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للجان الوطنية الاولمبية امس بالجزائر اجتماعا برئاسة الاتحاد العربي الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل وذلك على هامش الدورة الخامسة عشر للألعاب العربية التي تدور بالجزائرالى حدود يوم 15 جويلية الجاري.



وصادقت الجمعية العمومية للاتحاد على مقترحات المكتب التنفيذي وخاصة منها اقامة الدورة المقبلة للالعاب العربية لسنة 2027 بالمملكة السعودية وتكوين فريق عمل للنظر في وضع نظام اساسي جديد للاتحاد يحتوي نظرة مستقبلية للرياضة في الوطن العربي تاخذ بعين الاعتبار التغيرات العميقة التي تشهدها الرياضة في العالم .





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وشارك رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية محرز بوصيان في اشغال الجمعية العمومية. كما تحادثت مع عدد من ممثلي البلدان المشاركة وذلك بمناسبة الاجتماع التاسع والثلاثين للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجان الوطنية الاولمبية بصفته نائبا لرئيس الاتحاد .