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وزير الداخلية يؤكّد على الاستجابة السريعة لمطالب الحصول على بطاقات التعريف وجوازات السفر

Publié le Jeudi 06 Juillet 2023 - 12:22 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أكّد وزير الداخلية كمال الفقي، اليوم الخميس، على ضرورة الاستجابة السريعة لمطالب الحصول على بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخليّة.

وأسدى وزير الداخلية تعليمات للمصالح المعنية بتمكين كل مواطن تونسي من وثائقه بمن فيهم من يخضعون لمناشير تفتيش أو الذين تعلقت بهم قضايا حق عام أو من ذوي السوابق العدلية مع دعوتهم إلى تسوية وضعياتهم مع الجهات القضائية.

...

وأفاد المصدر ذاته بأنّه يُستثنى من هذا الإجراء المفتش عنهم أو المورطون في قضايا التطرف والإرهاب.


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