قفصة: بلدية قفصة تُعلن عن دفعة من مشاريع البنية الأساسية والمرافق الجماعية بمناطق التوسع البلدي بكلفة 863 ألف دينار

أعلنت بلدية قفصة عن برمجة دفعة جديدة من المشاريع البلدية لفائدة مناطق التوسّع البلدي، وهي المناطق الواقع أغلبها بأرياف المنطقة البلدية، والتي خصّها صندوق القروض والجماعات المحلّية ببرنامج تمويل الإستثمارات البلدية للفترة 2023 / 2025.



وذكر الكاتب العام لبلدية قفصة منير عرفة أن مناطق التوسّع البلدي لبلدية قفصة ستشهد خلال الفترة 2023 / 2025، إنجاز برنامج للإستثمارات البلدية بقيمة 863 ألف دينار، يهمّ الطرقات والأرصفة والتنوير العمومي، واشار إلى انّ إقرار البرنامج سبقته سلسلة من الجلسات التشاركية عقدتها إدارة بلدية قفصة مع سكّان هذه المناطق في شهر جوان المنقضي.





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وتنقسم مناطق التوسّع لبلدية قفصة إلى ثلاث مناطق رئيسية وهي العقيلة ووادي الأصفر وكاف دربي، ثمّ أولاد زيد والمتكيدس وقصور الأخوة وكذلك الرحيبة الجنوبية والرحيبة والفجّ ومنزل ميمون، وهي كلّها مناطق تقع بأرياف معتمديتي قفصة الجنوبية وقفصة الشمالية، وكانت إلى حدود سنة 2016 تتبع مجالس قروية، قبل ضمّها إلى المناطق البلدية.



وحسب الكاتب العام لبلدية قفصة، فإنّ الإستثمارات المبرمجة لفائدة مناطق التوسّع تتوزّع على قطاعات تعبيد الطرقات بكلفة 400 ألف دينار، وتركيز وتوسعة شبكات التنوير العمومي يقيمة 263 ألف دينار، بالإضافة إلى مشاريع للتجميل ومدّ الأرصفة بقيمة 200 ألف دينار.



ومن المتوقّع أن تشرع بلدية قفصة في إنجاز الدراسات الخاصة بهذه المشاريع قبل مُوفّى سنة 2023، على أن تنطلق الأشغال الفعلية لحضائر هذه المشاريع في السداسية الأولى من السنة المقبلة.