التونسية لتأمين التجارية الخارجية حققت ربحا صافيا قارب 7ر4 مليون دينار خلال 2022

أعلنت الشركة التونسية لتامين التجارة الخارجية "كوتيناس"، عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 7ر4 مليون دينار خلال السنة المحاسبية 2022، علما وان مساهمة الدولة في راس مال هذه الشركة تقارب 5ر32 بالمائة.



وتعد "كوتيناس" شركة تأمين خاضعة لمجلة التأمين التونسية تتركز مهمتها في توفير تغطية متكاملة للشركات التونسية ضد خطر عدم الدفع وتشمل تأمين الصادرات وكذلك المبيعات المحليّة.





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وقرّر مجلس إدارة الشركة، وفق بلاغ نشرته بورصة تونس على موقعها الالكتروني، امس الاربعاء، توزيع مرابيح على السهم بقيمة 3 دنانير، علما وان إجمالي المبالغ التي سيتم توزيعها يقارب 795 الف دينار على ان يتم توزيع الارباح بداية من يوم 13 سبتمبر 2023 .



وتشارك في راس مال "كوتيناس" ، الى جانب الدولة، عدة شركات تامين وتامين بنسبة 23 بالمائة وبنوك تونسية بنسبة 3ر21 بالمائة وشركة "ضمان" بنسبة 2ر23 بالمائة.



وسعت الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية، منذ بداية نشاطها سنة 1985، الى حماية المؤسسات التونسية من خطر عدم الخلاص الذي يمثل بالنسبة لها هاجسا متواصلا نظرا للتطورات التي يشهدها الوضع الاقتصادي الوطني والدولي.



يشار الى ان شركة "كوتيناس" قامت سنة 2017 بالترفيع في رأسمالها بـ 5 ملايين دينار وذلك بإدماج الاحتياطات الاختيارية من أرباح السنوات السابقة ليرتفع بذلك رأس مال الشركة من 6ر21 مليون دينار إلى 5ر26 مليون دينار.