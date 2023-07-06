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الالعاب الرياضية العربية-2023: تونس ترفع رصيدها الى 18 ميدالية من بينها ذهبيتان

Publié le Jeudi 06 Juillet 2023 - 08:53 قراءة: 0 د, 57 ث
      
رفعت تونس رصيدها الى 18 ميدالية في اعقاب منافسات يوم الاربعاء ضمن دورة الألعاب الرياضية العربية المقامة حاليا بالجزائر موزعة بين 2 ذهبية و7 فضية و9 برونزية لتحتل بذلك المركز السادس في ترتيب جدول توزيع الميداليات.
وتتصدر الجزائر الترتيب العام ب31 ميدالية (14 ذهبية و8 فضية و9 برونزية) امام البحرين صاحبة المركز الثاني ب15 ميدالية (7 ذهبية و3 فضية و5 برونزية) بينما تحتل قطر المركز الثالث ب5 ميداليات (3 ذهبية و1 فضية و1 برونزية). وتاتي فلسطين في المرتبة الرابعة ب3 ميداليات جميعها ذهبية متبوعة في الصف الخامس بالمغرب ب16 ميدالية (2 ذهبية و10 فضية و4 برونزية).

ذهبية فضية برونزية المجموع
...

1. الجزائر 14 08 09 31
2. البحرين 07 03 05 15
3. قطر 03 01 01 05
4. فلسطين 03 00 00 03
5. المغرب 02 10 04 16
6. تونس 02 07 09 18
7. مصر 02 00 00 02
8. الاردن 01 03 02 06
9. سوريا 01 01 03 05
10 عمان 01 00 01 02
11. لبنان 00 01 00 01
12.الكويت 00 00 02 02
-- العراق 00 00 02 02
-- الامارات 00 00 02 02
15.اليمن 00 00 01 01


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