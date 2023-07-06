Babnet

حلمي عبد الرزاق مدربا جديدا للمنتخب التونسي لكرة اليد للاصاغر

Publié le Jeudi 06 Juillet 2023 - 18:52 قراءة: 0 د, 29 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد عن تعيين حلمي عبد الرزاق مدربا جديدا لمنتخب الاصاغر للاعبين مواليد 2006-2007 خلفا للمدرب ماهر كريم.
واضافت الجامعة ان المدرب حلمي عبد الرزاق سيشرع رسميا في مهامه يوم الإثنين المقبل بالإشراف على تربص المنتخب في مركز التكوين بالمهدية.
يذكر ان المنتخب التونسي للاصاغر تحت قيادة المدرب ماهر كريم كان قد تحصل على المركز الثالث في البطولة المتوسطية التي اقيمت خلال شهر افريل الماضي بالمهدية وبني خيار.
وتنتطر المنتخب التونسي خلال الفترة القادمة جملة من الاستحقاقات الهامة ابرزها البطولة العربية المقررة بمدينة المهدية في نوفمبر 2023 والبطولة الافريقية المبرمجة بتونس في سبتمبر 2024.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269364


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 06 جويلية 2023 | 18 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:44 16:15 12:31 05:06 03:16
Babnet
32°
 Babnet38° Babnet % 37 :الرطــوبة
تونــس Babnet25°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
38°-2543°-2741°-2936°-2638°-27
  • Avoirs en devises
    22885,8

  • (5 juil)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 3,37425 DT        1$ =3,09682 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 juil)   1289,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*