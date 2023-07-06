حلمي عبد الرزاق مدربا جديدا للمنتخب التونسي لكرة اليد للاصاغر

اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد عن تعيين حلمي عبد الرزاق مدربا جديدا لمنتخب الاصاغر للاعبين مواليد 2006-2007 خلفا للمدرب ماهر كريم.

واضافت الجامعة ان المدرب حلمي عبد الرزاق سيشرع رسميا في مهامه يوم الإثنين المقبل بالإشراف على تربص المنتخب في مركز التكوين بالمهدية.

يذكر ان المنتخب التونسي للاصاغر تحت قيادة المدرب ماهر كريم كان قد تحصل على المركز الثالث في البطولة المتوسطية التي اقيمت خلال شهر افريل الماضي بالمهدية وبني خيار.

وتنتطر المنتخب التونسي خلال الفترة القادمة جملة من الاستحقاقات الهامة ابرزها البطولة العربية المقررة بمدينة المهدية في نوفمبر 2023 والبطولة الافريقية المبرمجة بتونس في سبتمبر 2024.