جلسة عمل في قصر الحكومة لمواصلة متابعة نشاط قطاع الطاقة والمناجم

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان يوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل خصّصت لمواصلة متابعة نشاط قطاع الطاقة والمناجم.



وفق بلاغ نشرته ليل الاربعاء مصالح الاعلام بالقصبة تم خلال الجلسة "استعراض برنامج العمل خلال الفترة القادمة خصوصا فيما يتعلق بتأمين تزويد السوق بمختلف حاجياتها من المواد البترولية."





وأكدت رئيسة الحكومة على ضرورة استحثاث نسق الاستثمارات وإنجاز المشاريع في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة والمناجم علاوة على النهوض بأنشطة الاسكتشاف والبحث في مجال المحروقات.وكانت نجلاء بودن قد اشرفت يوم 30 ماي الماضي على جلسة عمل خصّصت لمتابعة التزود بالمواد الطاقية كما تم التطرق إلى برنامج عمل المؤسسات الناشطة في القطاع والمتداخلة في منظومة الإنتاج والتزود بالمحروقات.ووفق معطيات صادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم بلغ الإنتاج الوطني للنفط الخام 358 كيلو طن موفى شهر مارس 2023 ، مسجلا انخفاضا بنسبة 18 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.وبخصوص رخص المحروقات بلغ عدد الرخص سارية المفعول إلى موفى أفريل الماضي، 17 رخصة منها 14 رخصة بحث وثلاث رخص استكشاف.