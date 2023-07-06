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جلسة عمل في قصر الحكومة لمواصلة متابعة نشاط قطاع الطاقة والمناجم

Publié le Jeudi 06 Juillet 2023 - 06:48 قراءة: 1 د, 15 ث
      
أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان يوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل خصّصت لمواصلة متابعة نشاط قطاع الطاقة والمناجم.

وفق بلاغ نشرته ليل الاربعاء مصالح الاعلام بالقصبة تم خلال الجلسة "استعراض برنامج العمل خلال الفترة القادمة خصوصا فيما يتعلق بتأمين تزويد السوق بمختلف حاجياتها من المواد البترولية."

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وأكدت رئيسة الحكومة على ضرورة استحثاث نسق الاستثمارات وإنجاز المشاريع في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة والمناجم علاوة على النهوض بأنشطة الاسكتشاف والبحث في مجال المحروقات.
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وكانت نجلاء بودن قد اشرفت يوم 30 ماي الماضي على جلسة عمل خصّصت لمتابعة التزود بالمواد الطاقية كما تم التطرق إلى برنامج عمل المؤسسات الناشطة في القطاع والمتداخلة في منظومة الإنتاج والتزود بالمحروقات. 
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