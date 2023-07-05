القصرين : عودة الهدوء الحذر إلى مدينة سبيطلة بعد مناوشات وعمليات كرّ وفرّ (المعتمد)

أكد معتمد سبيطلة في ولاية القصرين حاتم الرياحي أن الهدوء عاد هذا المساء إلى مدينة سبيطلة بعد مناوشات وعمليات كرّ وفرّ اندلعت ظهر اليوم الإربعاء بين عدد من الأشخاص ووحدات أمنية ، واصفا اياه بالهدوء الحذر .



وذكر الرياحي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة أن الوحدات الأمنية متمركزة حاليا في كامل مداخل مدينة سبيطلة وفي الأحياء لحماية الممتلكات العامة والخاصة والمحافظة على مراكز السيادة لا غير .

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وذكر الرياحي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة أن الوحدات الأمنية متمركزة حاليا في كامل مداخل مدينة سبيطلة وفي الأحياء لحماية الممتلكات العامة والخاصة والمحافظة على مراكز السيادة لا غير .

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وكانت مناوشات وعمليات كرّ وفرّ قد اندلعت ظهر اليوم بحي المعهد في مدينة سبيطلة إثر تنفيذ وحدات أمنية لحملة مداهمة لعدد من محلات الرهان الرياضي الإلكتروني غير القانونية بمدينة سبيطلة أين عمد عدد من الأشخاص إلى استهداف الأمنيين المذكورين ببنادق الصيد و قوارير المولوتوف والحجارة ما إضطرهم إلى إستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وفق معتمد سبيطلة .

و أسفرت المناوشات عن مقتل شاب من مواليد 1999 يدعى أحمد بن عاطف السولي حسب المصدر ذاته، علما وأن جثة الشاب المتوفي نقلت إلى المستشفى المحلي بسبيطلة ومنه إلى المستشفى الجهوي بالقصرين وتم عرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وقد تم هذا المساء تسليمها للعائلة.

يشار الى أنه تم فتح بحث تحقيقي في حادثة الوفاة وقد تعهدت النيابة العمومية بالموضوع .