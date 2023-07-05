وزارة الداخلية: فتح بحث تحقيقي لتحديد المسؤوليات اثر وفاة شخص واصابة آخر في سبيطلة

اعلنت وزراة الداخلية ليلة الاربعاء في بلاغ ان "النيابة العمومية تعهدت بحالة وفاة مواطن بطلق ناري واصابة آخر بالرش في سبيطلة (ولاية القصرين) وتم فتح بحث تحقيقي لتحديد المسؤوليات بشأن الحادثين.



وحسب بلاغ الوزارة عمدت مجمُوعة من الاشخاص إلى التصدّي لدّوريّة أمنيّة كانت تحاول القبض على شخص مفتش عنهُ وذلك بناءً على تعليمات من النيابة العمُوميّة.

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وحسب بلاغ الوزارة عمدت مجمُوعة من الاشخاص إلى التصدّي لدّوريّة أمنيّة كانت تحاول القبض على شخص مفتش عنهُ وذلك بناءً على تعليمات من النيابة العمُوميّة.

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واوضحت الوزارة في بلاغها ان المجموعة المذكورة تصدت للدورية باستعمال بنادق الصّيد والحجارة مضيفة ان إدارة المستشفى الجهوي بالقصرين اعلنت لاحقا عن وفاة مواطن بطلق ناري وإصابة آخر بالرش .



وبخصوص الوضع الامني بالجهة أكدت وزارة الداخلية انه"يتسمُ حاليّا بالإستقرار".



وكان المعتمد الأول بولاية القصرين قد صرح لمراسلة وكالة (وات) بالجهة في وقت سابق اليوم ان شابا توفي بمعتمدية سبيطلة إثر مناوشات اندلعت بين مجموعة من الأشخاص ووحدات أمنية بحي المعهد بسبيطلة، بعد مداهمة تلك الوحدات محلّا مخصّصا للرهان الإلكتروني، وبعد تحوّلهم إلى منزل صاحب المحل المذكور، عمد الأخير إلى جمع جيرانه واستهدفوا الأمنيين بإستعمال بنادق صيد، ما اضطر الوحدات الأمنية إلى الردّ عليهم.



وقد اقتحم عدد من شبان معتمدية سبيطلة عشية اليوم المستودع البلدي بالمدينة واستولوا على عدد من الدراجات النارية ومفاتيح السيارات المحجوزة، كما أقدموا على حرق مقر المصلحة الفنية للحرس البلدي، وفق معتمد سبيطلة حاتم الرياحي.