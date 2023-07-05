مسرحية "اليوم تُسأل" للمخرج سامي الجويني تُعرّي وهْم امتلاك الحقيقة المطلقة عند فئة من الجامعيين

تُلفت مسرحية "اليوم تُسأل" انتباه المتفرّج منذ الوهلة الأولى بالجماليات البصرية التي تميّزها، فهذا الركح حوّله المخرج سامي الجويني إلى ما يشبه مساحة "الخربقة" وهي لعبة ذهنية تقليدية مسليّة ومنتشرة بكثرة في تونس وفي عديد المناطق في المغرب العربي.

وعلى رقعة "الخربقة" تدور أحداث مسرحية "اليوم تُسأل" وهي من تأليف الدكتور زهير بن تردايت وإخراج سامي الجويني وأداء الممثلين محمد نجيب بالضيافي ويحيى فايدي وشيماء فتحي وأحمد بالشيخ وجهاد يحياوي، موسيقى لصابر محواشي وإنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بزغوان وذلك بإدارة الفنان المسرحي الطاهر عيسى بالعربي.

وتمّ تقديم العرض ما قبل الأوّل لهذا العمل مطلع شهر جويلية الحالي. وتدور أحداثه حول طالب في مرحلة الدكتوراه يتقدّم لمناقشة بحث أكاديمي أمام اللجنة التي ترفض عمله وتدعوه لمراجعة أفكاره أو تغيير موضوع أطروحته، فيتمسّك بموضوع البحث ويُصرّ على إعادة مناقشته وتتطّور الأحداث وتدخل الشخصيات في متاهات وصراعات.

وهذه المسرحية عمل يتجاوز ما هو تجريبيّ، وهي بحث حرّ بكتابات ركحية خارجة عن المألوف اعتمادًا على مقاربات مسرحية عالمية منها "بيتر بروك"، إلى جانب توظيف بعض المدارس الفنية في لعب الممثل على الركح منها ما يُراوح بين الأداء الباطني للشخصيات وكذلك الأداء الخارجي للممثّل كلعب المهرج والتضخيم وأسلوب الإضحاك. وهذه التقنيات لعبت وظائف عديدة أهمها الرفع من نسق العرض الذي أخذ منحى تصاعديا وعدم السقوط في روتينية الأحداث وكذلك إراحة الجمهور من عناء تتابع الأحداث من خلال بعض المواقف الهزلية الساخرة.



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وفي مجال لعب الممثّل على الركح، راوح أداء الممثلين أيضا بين السكون تارة والهيجان طورا انسجاما مع خصوصية كلّ مشهد وكلّ موقف للتعبير عن أحاسيس الوجع والظلم والطغيان والتسلّط والصراع. وهذه الخصوصية الفنية وظّفها المخرج أيضا للتصعيد في إيقاع العرض الذي دام نحو 70 دقيقة، وذلك تماشيا مع ذروة الأحداث وبنية المسرحية التراجيدية.

ويبدو اهتمام المخرج سامي الجويني بالخصائص الفنية للعرض جليّا بقوة في العناصر السينوغرافية المميّزة للعرض وأهمها تقنية الإضاءة التي شكّلت مساحة "الخربقة" لتكون الفضاء المكاني المحوري للمسرحية، إلى جانب الفضاء المكاني الثاني وهو قاعة المناقشة وفضاء مكاني آخر هو فضاء افتراضي.

وقد حمل للفضاء المكاني الأول "الخربقة" عديد المقاصد والدلالات، فهي رقعة متشعّبة كثيرة المسارات والمتاهات وهي حلبة للصراع الفكري. وفي مسرحية "اليوم تُسأل" بدت "الخربقة" مساحة للصراع بين الشخصيات في ما بينها على غرار صراع الطالب مع اللجنة أو صراع عضو اللجنة مع العضوة المقرّرة، كما كانت مجالا للصراع الداخلي بين الشخصية وذاتها، فكشفت عمّا يخالج الشخصية من تمزّق في الذات واضطراب نفسي فكان الأداء أكثر صدقا وغابت مظاهر القسوة والعنف الخارجي على لعب الممثلين على الركح، ولذلك يمكن توصيفه بـ "الصراع الهادئ".



والملفت للاهتمام أيضا في المسرحية، أن الشخصيات تتصارع فيما بينها تتفرّق ولكنها تعود إلى النواة وهو مركز الركح الذي كان الطالب يلجأ إليه كلّ مرة بعد رحلة من المطبات والعراقيل التي اعترضته في مسيرته الجامعية، فهذا الطالب ظلّ أغلب الوقت في مركز الركح وقد أراد المخرج من خلال هذا الاختيار الموظّف بعناية تركيز انتباه الجمهور على هذه الشخصية المحورية في العرض الثابتة في قراراتها وقناعاتها رغم الإغراءات بنيل درجة الامتياز شرط تغيير موضوع أطروحة البحث الأكاديمي.



وحافظ المخرج على النص الأصلي للمسرحية باللغة العربية الفصحى للدكتور زهير بن تردايت وأضاف إليه نصّا باللهجة التونسية فأفرزت هذه المقاربة تزاوجا بارعا بين اللغتيْن ووصْلا عجيبا بين زمن الماضي وزمن الحاضر والقضايا المطروحة في كلا الفترتيْن وهي قضايا تتكرّر رغم التقدم في الزمن.



وانطلاقا من الخصائص الفنية المميّزة للمسرحية، حاول المخرج تسليط الضوء على الحياة الجامعية بدرجة كبرى باعتبارها المؤسسة التي تسطّر مستقبل الطلبة بصفة عامة وتحدّد اختياراتهم وتوجّهاتهم في الحياة على الصعيد المهني والفكري والإنساني. كما تطرّق إلى الإشكاليات والمسائل التي تعوق حرية البحث والتفكير وسدّ الطرق أمام كلّ نفس فكري مجدّد وخارج على المألوف، إلى حدّ نعته بالجنون وإيوائه مستشفى الأمراض العقلية.

ويُسائل هذا العمل فئة من النخب الجامعية التي تدّعي امتلاكها للحقيقة المطلقة ولا تقبل النقاش حول الأفكار والمواقف ..ولم ينسَ المخرج أن يعرّج على قضايا أخرى منها ما هو اجتماعي، إذ كانت الطبقات الاجتماعية ممثلة بجميع حلقاتها ابتداءً من الفئات الضعيفة والهشة (حارس الجامعة) وصولا إلى مركز القرار وصاحب السلطة (رئيس الجامعة)، حيث غالبا ما تكون الفئات الهشة هي الحلقة الأضعف وتدفع ثمن القرارات الخاطئة والعشوائية، وهو ما تجلّى في موت "حارس الجامعة" الذي لم تكن له أي علاقة بالتطورات الحاصلة بين الطالب ولجنة المناقشة وإدارة الجامعة، بل إن رئيس اللجنة ارتقى إلى رئيس للجامعة وأصبح عضو اللجنة كاتبا عاما للجامعة، بينما ظلّ الطالب على ما هو عليه سابقا أي أنه لازال طالبا في مركزه.

تنتهي المسرحية بمشهد الطالب رفقة الفتاة التي أحبها وهما في المطار يهمّان بالمغادرة وهي ليست مغادرة للبلد بقدر ما هي هروب من الواقع السائد الذي يتّسم بالضبابية وانهيار القيم وتزايد الهوّة بين الطبقات الاجتماعية. وكأن المخرج أراد أن يقول أن شرط التغيير داخل المجموعة لا يكتمل إلا عندما يُصبح هذا التغيير فرديّا.