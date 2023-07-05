الكاف: ضبط مختلف الاستعدادات لحماية الثروة الغابية والفلاحية من الحرائق

عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالكاف، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري بإشراف المعتمد الاول المكلف بتسيير الولاية، نزار جمعاوي، وحضور قيادات من الأمن والجيش الوطنيين والحماية المدنية والمعتمدين وكافة اعضاء اللجنة الجهوية، وذلك من أجل ضبط مختلف الاستعدادات لحماية الثروة الفلاحية والغابية من الحرائق، وأخذ الاحتياطات اللازمة، وتقديم السبل الكفيلة بإحكام التدخلات عند نشوب الحرائق سيما بالغابات ومزارع الحبوب.

وتمت خلال الجلسة متابعة الخطة الجهوية للتوقي من الحرائق بالغابات والفضاءات الصناعية والمحلات خصوصا التي تستعمل مواد قابلة للاشتعال، وكذلك عناصر الخطة الجهوية لمنع وتفادي الحرائق، إضافة إلى التعرض إلى برنامج مسح حواشي الطرقات والمسالك الريفية خصوصا المتاخمة للغابات، مع التوصية بعقد اللجان المحلية لاحكام نجاعة التدخلات.

كما تمّت متابعة برنامج الحماية المدنية ومصالح الغابات لمجابهة كل طارئ على مستوى الآليات المتوفرة والعنصر البشري والمراكز الموسمية المتقدّمة بالمعتمديات لتحقيق النجاعة وسرعة التدخل عند الحاجة، ومتابعة برنامج صيانة المسالك الغابية، والقواطع النارية، وبرامج مصالح الغابات بالجهة.

أما في مجال مجال البلدي، تطرقت اللجنة الى برامج البلديات في مجال تعهّد مصبات الفضلات وبرامجها البيئية الاخرى المتعلقة بالتوقي من الحرائق، إضافة إلى متابعة الاجراءات الوقائية لمنع اندلاع الحرائق والتوقي منها بالفضاءات الصناعية والمحلات، سيما التي تستعمل مواد قابلة للاحتراق.