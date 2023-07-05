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مبادرة إفريقية لمناقشة أزمة تهدد اللاعبين الأفارقة من الوكلاء الوهميين

Publié le Mercredi 05 Juillet 2023 - 23:04 قراءة: 0 د, 45 ث
      
يقود ديدييه دروغبا، أسطورة تشيلسي الإنقليزي لكرة القدم ومنتخب كوت ديفوار، مبادرة لحماية وتوعية اللاعبين الأفارقة من الوكلاء الوهميين، بمشاركة الكاميروني جيريمي نجيتاب، نجم ريال مدريد السابق، والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو".

ووجه الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو"، الدعوة لمجموعة من خبراء الإعلام الرياضي في إفريقيا وأوروبا، جاء في مقدمتهم عمر البانوبي، المسؤول الإعلامي السابق لنادي هال سيتي الإنقليزي والذي شارك في المناقشات مع دروغبا وجيريمي ومسؤولي الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين قبل إطلاق حملة التوعية.
وحسب البيان الرسمي للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، فإن الاستطلاع الذي أجراه "فيفبرو"، أكد أن 70 % من اللاعبين تعرضوا لتواصل من أشخاص يدعون قدرتهم على توفير عروض لهم للانتقال أو الاختبار في أندية، و56 % من الحالات لم
...

يجدوا الأمر حقيقيا في النهاية.
وحذر دروغبا وجيريمي اللاعبين الأفارقة من الوكلاء الوهميين، مؤكدين ضرورة تطوير بيئة كرة القدم الإفريقية لتصبح أكثر جذبًا، ومشيدين في الوقت ذاته بما يقدمه الكاف من دعم للعبة بتأسيس الرابطة الإفريقية الممتازة.


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