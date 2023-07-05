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التأكيد على ضرورة ضبط مقاربة واقعية لمعالجة الهجرة غير النظامية في لقاء وزير الداخلية برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي

Publié le Mercredi 05 Juillet 2023 - 18:14 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أكد وزير الداخلية كمال الفقي ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو خلال لقائهما ،اليوم الأربعاء بمقر وزارة الداخلية ، "على ضرُورة ضبط مُقاربة واقعيّة مُتعدّدة الأبعاد تقُوم على القضاء على الأسباب لا على مُحاولة مُعالجة النتائج بما يضمنُ المصالح المُشتركة لمُختلف الأطراف المعنيّة فيما يتعلقُ بمُكافحة الهجرة غير النظاميّة".

كما تطرق الجانبان خلال اللقاء، وفق بلاغ صادر عن الوزارة ، إلى دفع برامج الشراكة والتعاون لدعم قطاع الأمن في عديد المجالات ذات الإهتمام المُشترك خاصّة في مجال التكوين وتبادل الخبرات.

...


وتم أيضا استعراض مدى تقدم إنجاز المشاريع القائمة مع الاتحاد الأوروبي والتي تهمّ مجال اختصاص وزارة الدّاخليّة.








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