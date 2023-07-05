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نبيل عمار يدعو البعثات الدبلوماسية لدى القارتين الأوروبية والأمريكية إلى مزيد التحرك للتعريف بمواقف تونس

Publié le Mercredi 05 Juillet 2023 - 17:28 قراءة: 0 د, 45 ث
      
دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار ، اليوم الأربعاء، ممثلي البعثات الدبلوماسية التونسية لدى دول القارتين الأوروبية والأمريكية، إلى مزيد التحرك وبذل الجهود للتعريف بمواقف تونس على جميع الأصعدة وفي مختلف المواقع والمنابر.

كما حثهم، خلال اجتماع انتظم عن بعد ووفق بلاغ نشرته الوزارة، على العمل من أجل مزيد تدعيم وتوثيق علاقات تونس الخارجية مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية وفضاءات انتماء تونس.

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كما أكد عمار خلال الاجتماع الذي ضم سفراء ومندوبين وقناصل عامين وقناصل وممثلي البعثات في القارتين الأوروبية والأمريكية، على ضرورة استمرار العمل من أجل تقديم أفضل الخدمات القنصلية للجالية التونسية وتذليل المصاعب من خلال التنسيق الجيد مع مختلف الوزارات والأطراف المتدخلة.

كما تمّ خلال هذا اللقاء الإنصات إلى رؤساء بعثات تونس الدبلوماسية والدائمة والقنصلية حول أهم المسائل والمشاغل التي تهمّ مجال وفضاء تحركهم والتفاعل مع مقترحاتهم وتقديم التوجيهات اللازمة من أجل تحقيق الجدوى المرجوة، خدمة للأهداف الوطنية،حسب نص البلاغ.


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