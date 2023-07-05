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الألعاب الرياضية العربية: اليوم الاول - توزيع الميداليات بين الرياضيين التونسيين المتوجيين

Publié le Mercredi 05 Juillet 2023 - 15:16 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أحرز الرياضيون التونسيون 7 ميداليات، ضمن منافسات الألعاب العربية التي تحتضنها الجزائر من 5 الى 15 جويلية الجاري، في اعقاب نهاية المنافسات التي جرت أمس الثلاثاء:

وتوزعت الميداليات التي فازت بها العناصر الوطنية، الى ذهبية واحدة ، و 4 فضية، وبرونزيتين.
وفيما يلي قائمة الرياضيين التونسيين المتوجيين بالميداليات، الى غاية اليوم:
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الميدالية الذهبية (1): العداءة آمال دبي سباق 100م ت/52  ت/53 ت 54/ 
الميدالية الفضية (4): العداء محمد نضال الخليفي سباق 100م رجال /ت52 /53/ 54/ - وسيم الصالحي في (رمي الجلة) /صنف ف32/ - سيرين ماجري (سباق 10000 م) - فرح طليق (رمي الرمح)
الميدالية البرونزية (2): عبد الناصر الزايدي (رمي الجلة) /صنف ف32/ - نسرين لشهب (رمي الرمح)


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