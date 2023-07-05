بلدية سكرة تدعو الجمعيات المتحوّزة بمقرات بدار الجمعيات إلى إخلائها في أجل لا يتعدى 10 جويلية استعدادا لإعادة توزيعها

دعت بلدية سكرة من ولاية أريانة، اليوم الأربعاء، كل الجمعيات المتحوّزة بمقرات كائنة بدار الجمعيات بسكرة إلى تسليم مفاتيح المقرات في أجل لا يتعدى يوم الاثنين 10 جويلية الجاري استعدادا لإعادة توزيعها.



ونبّهت البلدية الجمعيات المذكورة إلى أنها ستلجأ في حالة التلدّد إلى فتح المحلات بحضور عدل تنفيذ وإخلائها وتأمين محتوياتها بمستودع الحجز، والإنطلاق في إعادة توزيعها على الجمعيات التي قدمت ملفات مكتملة في الآجال بعد إتمام الإجراءات المستوجبة في الغرض.





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وكانت بلدية سكرة أصدرت بتاريخ 10 ماي المنقضي بلاغا دعت فيه كافة الجمعيات الثقافية والاجتماعية المستغلة لمحلات بدار الجمعيات وفق عقود بين الطرفين إلى تسوية وضعياتها بخصوص هذه المحلات، وتقديم ملفات تامة الوثائق إلى مصالح البلدية طبقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 والمؤرخ في 18 نوفمبر 2013 والمتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط التمويل العمومي للجمعيات.



ويرفق الملف وجوبا بوثيقة التزام معرّف بإمضاء رئيس الجمعية بالتقيد بمضمون المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بالتمويل العمومي، والأمر الترتيبي عدد 5183 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات، مع التعهد بإرجاع مقر دار الجمعيات على الوجه الذي تم تسلمه عليه.



وأكدت البلدية في ذات البلاغ أنها ستكون مضطرة في صورة عدم تجاوب الجمعيات المذكورة إلى استرجاع المحل والتصرف فيه على الوجه الذي تراه صالحاً.