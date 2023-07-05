برلمان : انضمام النائب عبد القادر بن زينب إلى كتلة "الأحرار"

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، اليوم الأربعاء في بداية الجلسة العامة للمجلس، عن انضمام النائب عبد القادر بن زينب (غير منتم) إلى الكتلة النيابية "الأحرار".



وقال بودربالة إن كتلة الأحرار أصبحت تضم 20 عضوا بعد انضم إليها النائب بن زينب، الذي كان ضمن قائمة النواب غير المنتمين إلى كتل.





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وأوضح أن رئاسة المجلس تلقت بتاريخ 23 جوان الماضي إعلاما كتابيا يستوفي الشروط المطلوبة بخصوص انضمام عضو جديد إلى كتلة "الأحرار".



وينص الفصل 17 من النظام الداخلي للبرلمان على أن "يعلم رئيس الكتلة أو نائبه كتابيا رئاسة المجلس بكل تغيير يطرأ عليها. وإذا كان التغيير ناتجا عن انضمام عضو جديد من غير المنتمين، يمضي الإعلام كل من رئيس الكتلة والعضو المعني بالأمر..".



وفي المقابل، يمنع النظام الداخلي للبرلمان الجديد انتقال النواب بين الكتل، أو ما يعرف بـ"السياحة الحزبية"، إذ جاء في الفصل 16 أنه "إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدة النيابية أو أثنائها لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى".



