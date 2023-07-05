Babnet

الرصد الجوي يتوقع ارتفاعا ملحوظا لدرجات الحرارة يتجاوز المعدلات العادية يومي الجمعة والسبت

Publié le Mercredi 05 Juillet 2023 - 11:43 قراءة: 0 د, 26 ث
      
يتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي ارتفاعا تدريجيا لدرجات الحرارة بأغلب الجهات، ابتداء من يوم غد الخميس، مع ظهور الشهيلي ويكون الارتفاع ملحوظا خاصة يومي الجمعة والسبت فتتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات.

وينتظر أن تتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبين 40 و44 درجة ببقية الجهات لتصل محليا إلى 47 درجة.

...

ورجّح معهد الرصد الجوي، في نشرة متابعة، أن تتراجع الحرارة نسبيا يوم الأحد 9 جويلية 2023 بالمناطق الساحلية الشمالية وتتواصل مرتفعة جدا خاصة داخل البلاد.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269311


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 05 جويلية 2023 | 17 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:32 19:44 16:15 12:31 05:06 03:15
Babnet
31°
 Babnet32° Babnet % 51 :الرطــوبة
تونــس Babnet24°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2436°-2543°-2740°-2937°-27
  • Avoirs en devises
    22970,7

  • (4 juil)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 3,37172 DT        1$ =3,09799 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 juil)   285,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*