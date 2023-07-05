جلسة عمل في القصبة حول ملفّ آليات تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ظهر يوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خصّصت لمواصلة النظر في ملفّ آليات تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.



وحسب بلاغ إعلامي لمصالح الإعلام بالقصبة نشرته مساء يوم الثلاثاء تدارست الجلسة آليات المرافقة والمساندة والتمويل والضمان الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وسبل تطويرها، بما يمّكن من دعم المؤسسات، وتحسين مردوديتها، وتنشيط الاقتصاد الوطني.





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وأكد الحاضرون على ضرورة إرساء منظومة متكاملة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز آليات الإحاطة والمرافقة لها قصد مواكبة حاجياتها وتحسين تنافسيتها الاقتصادية وإيجاد الآليات الضرورية لتحسين نفاذها إلى التمويل.