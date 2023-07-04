مدنين: منع تلميذة من مواصلة اختبارات دورة التدارك لتصويرها ورقة الامتحان

تم في اليوم الثاني من اختبارات دورة التدارك لبكالوريا 2023 بولاية مدنين اتخاذ اجراء منع مترشحة بمركز امتحان بمعتمدية بن قردان من مواصلة الاختبارات وذلك اثر التفطن الى قيامها بتصوير ورقة الامتحان وذلك وفق ما ذكره المندوب الجهوي للتربية بمدنين محرز نجيب بن حميدة لمكتب "وات" بمدنين.

واضاف ان اجراءات اخرى معمول بها في مثل هذه الحالات تم اتخاذها بشان المترشحة ومنها الادارية وفتح قضية عدلية لتوسيع البحث في المسالة التي تتجاوز حدود المؤسسة التربوية لتشمل امكانية تدخل اطراف لمساعدة المترشحة على الاجابة على الاختبار حسب قوله.

ويذكر ان محاولتي غش اثنين سجلتها المندوبية الجهوية للتربية بمدنين يوم امس في اليوم الاول لانطلاق اختبارات دورة التدارك للبكالوريا واحدة منها تتعلق بالتفطن الى وجود هاتف جوال لدى مترشحة والاخرى تتعلق بالتفطن الى اخراج مترشحة لوثيقة تم حجزها مع تمكين المترشحتين من مواصلة الاختبار.

ويذكر ان 1952 تلميذا وتلميذة ترشحوا لدورة المراقبة بنسبة 38 فاصل 56 بالمائة منهم 1676 من التعليم العمومي .ويتوزع المترشحون على 28 مركز امتحان.